Olvasói levél: sokan felelőtlenül kelnek át az úton

A szirénázó mentőautó hangjára sem lett figyelmes az egyik pécsi kereszteződésben egy lány, olyan hangosan hallgatott fülhallgatóján zenét – ezt olvastam a minap a DN SMS-rovatában.

Az a baj, hogy az eset nem egyedi, a gyalogosok elképesztően felelőtlenek tudnak lenni. Zenét hallgatnak, a telefon a kezükben vagy a fülükön, körbe sem néznek csak kilépnek az útra. Ilyet még a kijelölt gyalogátkelőknél sem szabad tenni, mert balesetveszélyes.

Tudom, a KRESZ kimondja, hogy a gyalogosnak van elsőbbsége a zebránál, de ugyanakkor az is benne van, hogy a járókelő az úttestre csak akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről, váratlanul nem teheti ezt meg. Az pedig a jobb eset, ha mindez kijelölt gyalogátkelőnél történik, mert azt az autós is óvatosabban közelíti meg. De van olyan is, hogy az út közepén egyszer csak gondol egyet a járókelő, és átrohan a másik oldalra. A közlekedés összes résztvevőjének figyelni kell a biztonság érdekében.

Mindezt úgy mondtam, hogy én egyaránt közlekedek a városban autóval és gyalogosan.

