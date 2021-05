Olvasónk szerint hamarosan a csekkes fizetés is megszűnhet

A minap a távirat szűnt meg, és várhatóan nem kell már sokat várni arra, hogy a csekkek is ugyanerre a sorsra jussanak – olvasható a levélben.

Közel vagyok már a hetvenhez, de a koronavírus-járvány engem is arra késztetett, hogy áttérjek az online módozatokra a számláim befizetésekor. Elsőre nagyon nehezen ment, a gyerekeimet kértem meg, hogy legyenek a segítségemre, aztán néhány alkalom elteltével én is megpróbálkoztam az online fizetéssel.

Ma már rutinszerűen megy. Sokkal gyorsabb és sokkal kényelmesebb is, mint a csekkekkel sorban állni. Nem beszélve arról, hogy költségkímélőbb is, hiszen nem fogy a papír, és a postások dolgát is megkönnyíti így az ember. Még az is lehet, hogy a következő lépésként a boltban a pénztáros nélküli kasszát is kipróbálom…

