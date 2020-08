Olvasónk véleménye szerint Pécset a bányászat tette naggyá

A bányászok legnagyobb ünnepének közeledtével minden ember, akinek valami kötődése volt a bányászathoz, szeretné felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy városunkat a bányászat tette naggyá. Így tett a közelmúltban Mészáros B. Endre újságíró is, amikor körbejárta egy bányatelep, nevezetesen Pécsbányatelep létrejöttének és múltjának történéseit.

A sorok között az is megtalálható, hogy nemcsak Pécsbányán, hanem a város más területein is épültek lakások az ide telepített bányászoknak. Így többek között a húszas években Meszespuszta területén is.

A ma már öreg Meszesnek nevezett bányászkolónia telepítését nem bízták a véletlenre. Fontos szempont volt, hogy a bánya, és a kiszolgáló üzemek könnyen elérhetők legyenek a már meglévő bányavasút szerelvényeivel. Az ­egy-, illetve kétszobás lakások már a kor követelményeinek megfelelően lettek kialakítva, nagyméretű lakókonyhával.

A lakásokba a víz nem volt bevezetve, a vízellátás közkutakról történt. A vécé már egyedi, automatikus vízöblítéses rendszerrel és a lakótelep végén lévő biológia szennyvíztisztítóval rendelkezett. A melléképületben volt kecske-, disznó-, nyúl- és csibeól. A házhoz tartozott egy elkerített baromfiudvar és egy nagyméretű konyhakert is. A fák telepítését is a vállalat saját faiskolájából végezte, gondosan vigyázva arra, hogy a sokgyerekes családok csemetéinek minden évszakban jusson gyümölcs az asztalára. Lakbérként és a villamos energia használatáért jelképes összeget kellett fizetni. A szénjárandóság – általában iszapszén (slam), vagy aknaszén – szintén ingyenes volt.

A lakásokba való beköltözés folyamatosan több éven át tartott. Az új lakók közül a legtöbben más lakótelepen élő nagycsaládosok voltak, így többek között az én szüleim is, akik Cassián lakótelepről érkeztek. Nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül a felnőttek egymás közti és munkahelyi beszélgetései valamilyen kevert, német nyelven folytak. A nagyon kevés magyar család is kénytelen volt megtanulni németül, ha boldogulni akart a szomszédokkal való kapcsolattartásban. A lakótelepnek saját óvodája is volt ingyen tízóraival. A gyakori gyermekhalandóság miatt csecsemőgondozóval, ún. Stefániával, valamint önköltséges, hitelvásárlást lehetővé tevő élelmitárral is rendelkezett. T. F.