Olvasónkat zavarják a parkoló autók

Pécsett, a Szigeti úti parkolási anomáliákról olvashattunk a minap a DN-ben. Példaként említve, hogy az egyik ház elé oszlopok kerültek az úttestre.

Én is a Szigeti úton lakom és tudom, mennyire sok bosszúságot okoznak az itt élőknek az autósok. A családi házak helyére több lakásos társasházak épülnek – ennek következtében sokkal több az autó, és sokkal többen is próbálnak megállni, mint korábban.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a cikkhez tartozó fotón is ábrázolt oszlopok teljesen legálisan vannak kihelyezve. Szerintem az utcában lakók közül sokan vagyunk, akik pontosan ismerjük a történetet. Az érintett ház tulajdonosa ugyanis nem tudott se be-, se kiállni az autójával a saját ingatlanából, mert rendszeresen parkolt valaki a bejárat előtt. Jellemzően csak pár percre állt meg egy-egy autós – legalábbis mindig ez volt a magyarázat.

Csakhogy emiatt a pár perc miatt valaki nem tudott hazajutni, vagy nem tudott időben elindulni otthonról. Úgy tudom, hogy nagyjából egy évbe telt, mire sikerült a szükséges hatósági és egyéb hivatali engedélyeket beszerezni az oszlopok felállításához. Rengeteg utánajárással járt együtt az ügymenet. És több tízezer forintba került a beruházás, az engedélyeztetés.

Szerintem elgondolkodtató a történet. Hiszen miről is van szó? Arról, hogy valaki a saját kapubejáróját használni szeretné, de ezt csak úgy tudja megtenni, ha nem kevés időt, energiát és pénzt fordít arra, hogy a területet, ami a ki- és bejárást biztosítja, szabaddá tegye. Nincs ez így rendjén. Mindez jól mutatja, hogy hiába a KRESZ-szabályok, ha nincs ellenőrzés, akkor nem is tartják be azokat az autósok, és nincsenek is tekintettel magukon kívül senki másra.

Mindehhez az is hozzátartozik, hogy ha tehetném, a Szigeti út egészén megtiltanám a parkolást. Sokkal nyugodtabb lenne az itt élők élete. Persze, ha az a cél, hogy a családi házakban lakókat elüldözzék, hogy helyükre újabb és újabb társasházak épüljenek, akkor ez a legjobb út afelé.

