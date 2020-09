Orfűn jól működik a rendszer – írja olvasónk

A belváros nincs elzárva a kerékpárosoktól! – kezdi levélírónk.

Csupán 101 méteren tolni kell, vagy lehet menni egy utcával lejjebb. Ez nem lehet tragédia, és talán az aláírásgyűjtést is el kellene felejteni. Az ellentábor pillanatok alatt össze tudna pár ezer aláírást gyűjteni, de minek? Be kell tartani a szabályokat, eddig is ez lett volna a járható út.

Az elkészült bicikliutakon nem látom a tömegeket, az pedig nem lehet indok, hogy gyalogosok, kismamák használják. A csengő, a lámpa, a tükör talán még most is előírás a kerékpáron, csak olyan ciki feltenni. Orfűn már megtanulták az emberek, hogyan kell egymás mellett élni – a tó körüli sétányon mindenki elfér.

P. L.