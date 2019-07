Örökbe lehetne fogadni a leandereket – írja olvasónk

Már évek óta a nyári hónapokra leandereket helyeznek ki Pécs utcáin, amit nagyon jó ötletnek tartok, hiszen szépek ezek a növények és még inkább mediterrán hangulatot varázsolnak a városnak – de csak akkor, ha megfelelően gondozzák őket – kezdi levélírónk.

A minap a Konzum előtt láttam ezeket a növényeket, de elkeserített a látvány. A virágaik és a leveleik is kókadoznak, nem öntözték őket már jó pár napja. Csak azt nem értem, miért hagyják így tönkremenni őket? Ki a felelős a gondozásukért? Meg is fogadtam, hogy a napokban visszamegyek oda és én magam öntözöm meg a növényeket, ha addig nem történik semmi.

Arra is gondoltam, hogy a budapesti és a pécsi állatkertben is örökbe lehet fogadni az állatokat, ezt a leanderekkel miért ne lehetne megtenni? Biztos vagyok benne, hogy az igazán jó érzésű emberek összefognának, és elvállalnák, hogy öntözik, gondozzák a kiválasztott virágot. Ezekkel a növényekkel ugyanis törődni kell, hiszen az eső éri őket, de ez nem elég nekik, öntözni kell őket mellette. Jól tudom, hiszen nekem is volt otthon leanderem. Ráadásul a temető főbejáratának két oldalán is van egy-egy leander, azok pedig gyönyörűek, tele vannak virággal – Pécsen mindegyiknek így kéne kinéznie. Remélem, hogy valaki intézkedni fog, mert ezek a növények tényleg a város ékkövei lehetnek, de csak akkor, ha vigyázunk rájuk.

