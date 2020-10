Példaértékű, ahogy figyelnek a boltban – írja olvasónk

Az új vírus bő féléves történetében talán az első igazán példaértékű hozzáállást tapasztaltam a minap – a Mohácsi útnál lévő szupermarketben.

A belső térben ugyanis egy dolgozó köszöntötte a betérőket, és udvariasan megkért mindenkit az ott elhelyezett, érintés nélküli kézfertőtlenítő használatára. És gondolom, a maszk szabályszerű viseletére is. Akinek nem ment elsőre, nagyon finoman segített is neki. Majd további szép napot kívánt. Egyszerűen hirtelen a Balkán helyett Nyugat-Európában éreztem magam ettől az apróságtól.

A munkatárs megjelenése, a hangja és a gesztusai is igazán udvariasak voltak – pedig nem lehetett túl könnyű a feladata a délutáni csúcsban folyamatosan érkező vásárlókkal; akár még óránkénti váltásban sem.

Külön kiemelném, hogy az említett dolgozó az oly sokat szidott fiatal generáció tagja volt, valószínűleg még diák. Nálam csillagos ötöst érdemel. És természetesen a bolt is – melynek vezetősége áldozott arra, hogy biztonságban érezhessük magunkat vásárlásunk során. Hogy tudjuk, nem olyan terméket veszünk le a polcról, amit előttünk már akár több fertőzött ember is összefogdosott – hanem a kézfertőtlenítés miatt nyugodtan tehetjük kosarunkba azt.

Eddig nem túl gyakran jártam az említett üzletbe, mert eléggé kiesik a szokásos útvonalamból – de ezután gyakrabban és szívesebben fogok ott vásárolni! Remélhetőleg sokan mások is értékelik a marketingértékkel is felérő figyelmességüket. Gratulálok nekik! Követendő példa.

Nagy Zsófia