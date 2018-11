Pénzt csaltak ki tőlem – panaszolja olvasónk

Végrehajtónál van az ügy, több mint 60 ezer forintot követelnek levélírónktól.

Két évvel ezelőtt két üzletkötő keresett meg az otthonomban. Egy hűtő-fűtő berendezést ajánlottak, illetve mutattak be, ami megtetszett, és úgy döntöttem, hogy meg is vásárlom. Ezt jeleztem is feléjük. Az üzletkötők elmondták, hogy elintéznek mindent az áruhitel kapcsán, nekem nincs semmi teendőm ezzel kapcsolatban, ám én egyértelműen közöltem velük, hogy készpénzzel szeretnék fizetni, akkor, amikor megkapom a készüléket.

Vártam is az árut, de azt nem szállították ki. Ellenben kiküldtek egy levelet, hogy én nem vettem át a terméket, ezzel pedig megkárosítottam a céget. Természetesen kértem, hogy mutassák be azt a szállítólevelet, amelyen én aláírtam, hogy nem veszem át a berendezést. Ezt nem tették meg, állításuk szerint pedig én aláírásommal igazoltam, hogy nem kívánom átvenni a megrendelt árut.

Azóta már végrehajtónál van az ügy, több mint 60 ezer forintot követelnek rajtam. Jó szándékkal jártam el, ők azonban, úgy tűnik, kezdetektől fogva pénzt akartak kicsalni tőlem. Nem tudom, hova forduljak, hiszen a végrehajtót már nem érdekli az, hogy én nem károsítottam meg senkit.

