Póráz nélkül sétáltatják a kutyát

A kismama tolta a babakocsit a babával, a szépséghiba csak az volt, hogy a kutyát póráz nélkül sétáltatta.

Én is kutyával voltam, természetesen pórázon volt az én ebem. Az illető kedvence, ahogy észrevette a kutyámat már rohant is felénk. Határozott „Állj!” felszólítással megállítottam az idegen állatot. Az illető hölgy csak azt a megjegyzést tette, hogy azt gondolta, nem lesz baj. Hát, nem gondolni kell, hanem pórázon kell a kutyát közterületen vinni. Sajnos úgy vettem észre, hogy Uránvárosban elharapózott a kutyák póráz nélküli sétáltatása. Egy időben nagyon szigorúan vették a chip kötelezővé tételét, meg a póráz használatát is. A közterület-felügyelet most inkább a gépjárművek parkolási bírságolásával foglalkozik. Több az anyagi vonzata.

M. L.