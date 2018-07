Postai precizitás kontra valóság: 0-1

A Magyar Posta mindig meg tud lepni – írja egy olvasónk.

Kétségtelen, volt már rá példa, amikor ez a meglepetés kifejezetten édeskés szájízt okozott. Például amikor időben érkezett meg egy csomag, amit feladtam. Merthogy bizony ennek örülni kell. Én ugyanis már úgy vagyok vele, ha a Posta betartja a vállalását, akkor azt illik megünnepelni.

Mondjuk, ha elmesélem a közelmúlt egyik postai „megoldását”, talán érthetővé válik minden. Történt ugyanis, hogy este a levélszekrényben várt egy értesítés. Ajánlott levelet hozott a derék postai dolgozó, és mivel nem talált otthon, így tette, amit tennie kellett. Ez eddig mind szép és jó. Két alapvető probléma volt csupán. Egyrészt egész nap otthon voltam… Másrészt az értesítőre az volt felvésve, hogy „nem találtam a kaputelefonon a nevet”. Ezzel sem lenne gond. Csakhogy a nevem a kaputelefon gombsorának legtetején, nagy nyomtatott betűkkel ékeskedik…

Felhúztam magam? Fel. Rohantam a Postára, hogy átvegyem a levelet és reklamáljak? Nem. Adtam még egy esélyt a kézbesítőknek. Megvártam az értesítőn szereplő napot, amikor újból megkísérlik leszállítani a levelet. Kicsit bíztam benne, hogy ezúttal talán nem egy félvak, és/vagy lusta postás érkezik. Elérkezett a várt dátum, én újfent egész nap otthon maradtam. Este pedig újra ott volt a postaládában az értesítő…

Hogy tettem-e hivatalos panaszt? Nem. Pár héttel ezelőtt egy ajánlott, elsőbbségivel feladott levelem három nappal később már a címzettnél is volt, ami valljuk be, bravúr. Szóval a plusz-mínusz arány nálam most nullán áll. Pont, mint a két „kézbesítő” teljesítménye. K. M. (Pécs)