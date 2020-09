Rendszeres látogató a rendőr a házban – panaszolja olvasónk

A minap arról olvashattunk a hírek között, hogy vascsővel támadt a szomszédjára egy férfi Pécsett, a Dugonics utcában – kezdi levélírónk.

Az esetnek hosszú az előzménye. Saját tulajdonú lakásunk van abban az épületben, ahol az incidens történt. Amikor az ingatlan a tulajdonunkba került, az épület és az udvar szegényes, de elfogadható állapotú volt. Az akkor ott lakók kedvesek és csendesek voltak. A lakások többsége önkormányzati lakás, de akkor ez nem tűnt problémának. Ahogy az idős bérlők elmentek, az önkormányzat sorra problémás lakókkal töltötte fel, vagy egyszerűen üresen hagyták az ingatlanokat. Ez utóbbival nagyobb a probléma, mert illegálisan beköltöztek emberek. A hírekben megjelent eset elkövetője is egy ilyen illegális lakásfoglaló. Több alkalommal jelentettük a problémát az önkormányzat felé, nem csak mi, hanem más lakók, tulajdonosok is, de érdemi megoldás nem született. Sőt, olyan is volt, hogy szerződést ajánlottak és kötöttek is az illegális foglalóval. Volt olyan lakó is, aki a többi üresen álló lakást és a használaton kívüli tárolókat illegálisan bérbe adta hajléktalan embereknek. A rend­őrség rendszeres látogatója az udvarnak.

Az állapotok néha félelmetesek. Rendszeres a hangzavar, veszekedés. Sok esetben az udvarra vizelnek és ürítenek. Az épület műszaki állapota is kritikus. A Holding megszűnése után semmilyen érdemi állagmegőrzés nem történt. Hosszú évek után lett egy közös képviselőnk, akit az önkormányzat, mint többségi tulajdonos megválasztott. Azóta egy két kritikus apróságot megcsináltak, de ezek inkább „tűzoltás jellegű” beavatkozások voltak. A saját ingatlanunk mára eladhatatlanná vált. A mostani incidens után már kivenni sem akarja senki. Az érdeklődők sorra visszamondták az ominózus eset után. 2014-ben ki kellett költöznünk, mert ép eszű ember ilyen helyen nem szeretné nevelni a gyermekét. Egyetlen reményünk, hogy valaki kivásárolja az önkormányzatot, hogy társasházat építsen az ingatlan helyére, de valljuk meg, erre igen kicsi az esély. Sem az önkormányzat, sem a rendőrség nem tesz semmit. Minek kell történnie a megoldásért?!

