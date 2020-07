Sárgán villogtak csak a lámpák – írja olvasónk

Nem működtek a jelzőlámpák a Nagy Imre út és a Maléter Pál út kereszteződésében, olvastam a DN SMS rovatában – kezdi levélírónk.

Nos, nemcsak ott van probléma, hiszen kedden reggel Pécs hírhedt kereszteződésében, a Hungária út és a Petőfi utca találkozásánál is csak sárgán villogott a lámpa, sőt még utána, a Kórház téren is ugyanez volt a helyzet. Mindez a legnagyobb csúcsban, reggel nyolc előtt pár perccel. Örülök, hogy nem lett komolyabb baleset, mert sajnos az is történhetett volna. Az ilyen esős időben, mint reggel volt, amúgy is figyelmetlenebbek az emberek. Lehet, hogy a vihar okozott problémát a rendszerben, azért nem működtek a lámpák, de szerintem erre jobban oda kellene figyelni.

Legalább egy rend­őrt kiküldhettek volna, hogy irányítsa a forgalmat. Gondoljunk csak vissza, hogy milyen szörnyű tragédiák történtek ebben a bizonyos halálkereszteződésben, gázoltak el itt kerékpárost, gyalogost, és volt olyan karambol is, amikor kisgyermek ült az autóban. Hangsúlyozom, hogy most is csak a szerencsén múlt, hogy nem lett baj. Én egyébként egy végleges megoldást szorgalmaznék, a körforgalom megépítését. Nemrég az újságban is szó volt erről, de mivel az önkormányzat nem adott választ, nem lehet tudni, lesz-e belőle valami – pedig nagy szükség lenne rá.

Név és cím a szerkesztőségben