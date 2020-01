Sírkőnek nincs helye az útszélen – véli olvasónk

Hosszú cikk jelent meg a Dunántúli Naplóban az út menti sírkövekről – kezdi levélírónk.

A cikk írója, legnagyobb meglepetésemre, még helyesli is ezek jelenlétét az úttest szélén. Nap mint nap közlekedem a megye útjain – véleményem szerint eléggé frusztrálóak az „Őt is hazavárták” feliratú táblák, hát még a sírkövek látványa megannyi virággal és mécsessel. Ami viszont még baj, hogy mindez balesetveszélyes is. Kilencven kilométeres sebesség mellett elég az utat figyelni, nemhogy ezeket a sírhelyeket is. Önkéntelenül is odaterelődik az ember figyelme másodpercekre, ami éppen elég egy kisodródásra vagy kicsúszásra, ami életveszélyes is lehet. Már csak azért is, mert ezek a „kegyhelyek” jellemzően veszélyes útszakaszon találhatók, maga a hely is valószínűleg oka volt – a figyelmetlenség, vagy bármilyen egyéb sajnálatos ok mellett – a halálos balesetnek.

A Magyar Közútkezelőnek nem az lenne a feladata, hogy engedélyt adjon az effajta sírkövek felállításához, hanem éppen az eltakarításukról kellene gondoskodniuk. Groteszk látvány egy külföldinek, hogy az út mentén csak úgy hemzsegnek ezek a rosszul értelmezett emlékművek. Kitalálták erre már évezredekkel ezelőtt a temetkezési helyeket, ahol megfelelő körülmények között gyászolhatja a szeretteit a hozzátartozó. Ki találta ki egyáltalán a táblákat és ki engedélyezte ezt a morbid szokást? Csak a figyelmet veszi el a vezetéstől, meggyőződésem, hogy az összeset azonnal meg kellene szüntetni. Hány embert tartottak vajon vissza a szabálytalankodástól a keresztek, virágok, mécsesek stb. látványa? Szerintem egyet sem, mert akkor nem nőne ugyanúgy a halálos balesetek száma. Ha jól belegondolok, talán csak Baranyában dívik ez? A szomszédos megyékben tábla sehol és sírkő se. Legyen így Baranyában is. A halottaink nyugodjanak békében a temetőkben.

Gyigyi