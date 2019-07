Sok a panasz a közös képviselőkre – írja olvasónk

A tulajdonosok egy része, „ne szólj szám, nem fáj fejem” alapon távol marad a beszámoló közgyűlésekről.

Az egyik tv betelefonálós műsorában valaki elpanaszolta, hogy milyen kiszolgáltatottak a társasházban élők a közös képviselőknek. Elszabadult a pokol.

Vége hossza nem volt a betelefonálók panasz­áradatának. Az derült ki, hogy a rendszerváltozás és az állami, illetve önkormányzati lakáseladások egy új üzletágat, a közös képviselői rendszert hozták létre. Ma már ezek a közös képviselők, vagy irodák – tisztelet a kivételnek – annyira „elszemtelenedtek” a betelefonálók szerint, hogy a „hanyagul” végzett munkájukért annyit kérnek, amennyit nem szégyellnek. (Lásd: DN hasonló témában megjelent cikkét, amelyből az derül ki, hogy a társasházi törvény által előírt határidőig nincs a lakóközösségnek elfogadott pénzügyi beszámolója, nem hívtak össze közgyűlést, ahol szavazhattak volna annak elfogadásáról stb.)

Mindezt azért tehetik meg a közös képviselők, mert a tulajdonosok egy része, „ne szólj szám, nem fáj fejem” alapon távol marad ezekről a beszámoló közgyűlésekről. (Azt is kevesen tudják, vagy nem akarnak tudni róla, hogy írásban is szavazhatnak.) A közös képviselők leváltására pedig jellemzően a felügyelő bizottságok tagjai miatt remény sincs. A betelefonálók részéről az is felmerült, hogy létre kellene hozni egy érdekvédelmi szervet a közös képviselői túlkapások megakadályozására, vagy fel kellene ébreszteni a helyi lakáseladások időszakában létrejött, helytelen névválasztás következtében érdektelenné vált „Lakásbérlők- és Tulajdonosok egyesületét”, a bérlő szó elhagyásával, az egész országra kiterjedően. Az is felmerül, hogy a közös képviseleti rendszer azért sem működik (működhet) jól, mert a közös képviselők „túlvállalták” magukat és nincs idejük – vagy ha van, akkor is csak évente egyszer, vagy még akkor sem – felkeresni az érintett ingatlanokat. Így lehetőségük sincs a felmerült problémák orvosolására. Mint minden rendelet, intézmény, időközönként felülvizsgálatra szorul. Így a közösképviseleti rendszer is. A társasház pénzügyeinek intézését rá kell bízni egy könyvelőirodára. Az egyéb ügyek intézésére, kisebb javítások elvégzésére pedig vissza kell állítani a nyugati országokban ma is jól működő „házmesteri” rendszert.

