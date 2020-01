Sokan tanulnák a kenyérsütést – véli olvasónk

A minap arról olvastam egy hirdetést az újságban, hogy Kisharsányban a kovászos kenyér készítésének kulisszatitkaiba lehet bepillantást nyerni, az érdeklődőknek lehetőségük nyílt elsajátítani a készítésének a módját – kezdi levélírónk.

Én is jelentkeztem a programra, sajnos azonban túl későn – mint kiderült, a férőhelyek az ingyenes bemutatóra beteltek, többszörös volt a túljelentkezés, ezért engem már nem tudtak fogadni. Mindez azt mutatja, amit én is tapasztalok a saját ismerőseim körében: idősebb és fiatalabb háziasszonyok is egyre többen vagyunk, akik szeretnénk elsajátítani nemcsak a kovászos kenyér elkészítésének a mikéntjét, hanem szívesen megtanulnánk savanyúságot készíteni, vagy lekvárt főzni. Ezek az ismeretek még mind nagyanyáink kezeiben voltak, mára azonban egyre inkább elfelejtődnek.

Viszont az igény, ahogy én látom, megint kezd egyre nagyobb lenni a saját készítésű, kézműves termékek iránt. Ami nem is csoda, hiszen egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberek életében az a felismerés, hogy szeretnék tudni, mi kerül az asztalukra. És amit saját maga készít az ember, az biztos, hogy olyan alapanyagokat tartalmaz, amiben aztán nem csalódhat.

A kisharsányi ingyenes programra még legalább tíz embert tudtam volna magammal vinni, akkora volt a környezetemben az érdeklődés. Megbeszéltük, hogy akár fizetnénk is azért, hogy ezt az értékes tudást megszerezhessük. A hozzáértőknek szerintem érdemes lenne elgondolkodniuk akár tanfolyamok indításán is.

