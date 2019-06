Szatyrok foglalták a helyeket a buszon – bosszankodik olvasónk

Két helyet foglalnak el egyes utasok, miközben mellettük botra támaszkodva dülöngélnek idősebbek.

A helyi közlekedés 103-as számú járatára szálltam fel a minap. Tele volt a busz utasokkal, sokan állva utaztak. Szerettem volna leülni, első ránézésre azonban sehol nem volt ülőhely. Észrevettem, hogy az egyik kettes ülésen, az ölbe tett kézzel kényelmesen utazó hölgy mellett nem foglal helyet senki, csak egy táska van oda téve. Kértem, hogy húzódjon beljebb, mert le szeretnék ülni. – Nem lehet leülni, foglalt – volt a válasz. Balesetem volt, ebből kifolyólag az álldogálás nehezemre esik, ezért kértem még egyszer a hölgyet, hogy legyen szíves engedjen leülni.

– Foglalt a hely

– hangzott ismét a válasz. Ezek után már erélyesebben kértem, hogy vegye az ölébe a szatyrát. Erre az idősebb utasok is már felfigyeltek. Az eredmény az lett, hogy nagy keservesen a hölgy végre eleget tett a kérésemnek, így nekem is jutott ülőhely. Megköszöntem a kedvességét. Pár megálló után megtörtem a néma csendet és megkérdeztem: végül is kinek foglalta a helyet? – Hát a férjemnek – felelte. Megkérdeztem, hogy ő hol van. Erre az volt a válasz, hogy még nincs itt. Még egyszer megerősítettem, hogy nagyon kedves volt, hogy szabaddá tette a helyet számomra.

Sajnos ez az eset nem egyedi, azaz hogy két helyet foglalnak el egyes utasok, miközben mellettük botra támaszkodva dülöngélnek idősebbek, sérültek, vagy éppen kisgyerekkel utazók.

Forrai István