Szemét és vaddisznók a vasút helyén -írja olvasónk

Elvadult erdők, szemét a vasúti sínek mentén – emiatt fogott tollat olvasónk.

Itt az ősz, itt van újra…Nemcsak a levelek sárgulnak, és hullanak le, hanem a környezetünk megtisztítása céljából ilyenkor megjelennek a fűrészek, és bozótvágó gépek hangjai is. Mindenhol – kivéve az egykori Széchenyi-aknai bányavasutat. Ugyan az elmúlt tél végén, tavasz elején volt egy kis „fellángolás”, kivágták az életveszélyes fákat a Blaha Lujza utcai kis viaduktból, de azóta semmi más nem történt. Pedig szűk három évvel ezelőtt a vasúttársaság a DN-ben bejelentette, hogy az egykori vonal környékén elszaporodó, és a Blaha Lujza, Május 1. utca lakóházainak kertjeiben is rendszeres látogatást tevő vaddisznók miatt ki fogja tisztítani a nyomvonalat, és a partoldalát, annak mindkét oldalán. Ezt akkor valóban el is kezdték a Május 1. utcánál, de a Hársfa úti szerpentinnél rögtön abba is hagyták. Pedig onnan kezdve a Blaha Lujza utca házai közvetlenül a partoldal előtt állnak, tehát ott is égető szükség lett volna rá. Azóta semmi sem történt, a kitisztított szakasz ma már ugyanúgy néz ki, mint a munkálatok előtt.

Tavasszal a viaduktnál történő beavatkozás során a MÁV szóvivője bejelentette, hogy az építmény közvetlen környezetét kitisztítják. Ezt valóban meg is tették, de szigorúan csak az építmény széléig. A vékony, ezért tüzelésre nem felhasznált ágakat ekkor egy nagy halomba, egymásra dobálva hagyták ott a munkások, lezárva a gyalogosok elől a hidat. Azóta semmi sem történt, kivéve, hogy a kivágott, életveszélyes fák a tövükről újra elkezdtek kihajtani. Jó lenne, ha a kitermeléskor keletkező aprólékot is elvinnék a rendeltetési helyére, és újra át lehetne sétálni az építmény tetején…

Arra is úgy tűnik, hiába várunk, hogy a kirándulók, kutyasétáltatók által használt nyomvonal valaha is megszépüljön. Elvadult akácerdők, illegális hulladéklerakók, elkorhadt, beteg fák, több méter magas ecetfák szegélyezik végig az egykori vasutat, annak közvetlen környezetét, és partoldalának mindkét oldalát. Miközben nyáron, a nyomvonalon most már minden évben mellkasmagasságig ér a parlagfű a Budai vámtól egészen Széchenyi-aknáig. Nem csoda, hogy a vadállatok előszeretettel vernek benne tanyát.

A legrosszabb helyzet a Kormoskősornál lévő, érthetetlen okokból lezárt lépcső közelében található, a ma is lakott egykori bakterháztól a Hársfa úti szerpentinig terjedő szakaszon van. Ez a terület legalább 20 éve nem volt kitisztítva… Hiú ábránd, hogy egyszer az egész nyomvonal Széchenyi-aknáig megszépül, de legalább ezt a nyomvonalszakaszt, és a partoldal (Blaha Lujza utca–Papszőlő felőli) mindkét oldalát tisztítaná ki a vasúttársaság rendesen, a Hársfa útig, ahogyan annak idején megígérte. Utána (a viadukt újbóli megnyitását követően) évente egyszer elegendő lenne levágni, lepermetezni a gazt.

A vonalat, és annak partoldalát uraló bozótos, a beteg, és elvadult fák kitermelésével, megritkításával környezetkárosítás sem történne, hanem éppen ellenkezőleg: hozzájárulna ahhoz, hogy egy nagyon szem előtt lévő, és rendkívül zavaró szégyenfolt felszámolásával élhetőbbé váljon a keleti városrész.

Egy, a vasút sorsáért aggódó pécsi polgár