Szenvedünk az utcazene miatt – írja olvasónk

Több vélemény is megjelent a pécsi utcazenészekkel kapcsolatban pro és kontra a DN sms és Postabontás rovataiban az elmúlt napokban. Belvárosban, a Széchenyi tér és Irgalmasok utcája közelében élőként szeretném megosztani a tapasztalataimat, pontosabban tapasztalatainkat, hiszen sokan élünk a város központjában, így sokunkat érint érzékenyen a téma.

A tények: volt már példa arra, hogy a Kossuth tértől a Széchenyi térig tartó szakaszon – megszámoltam – hat utcazenész muzsikált, különböző hangszereken. Ami, lássuk be, nem kevés. Most nagypénteken – aminek elvileg egy csendesebb napnak kellene lennie a hagyomány szerint – 10.30-tól 15.30-ig voltunk kénytelenek a csukott ablakon keresztül is az utcazenészt hallgatni. Vasárnaponként reggel fél 8-kor indul a „műsor” – öt „zeneszám” szól, egymás után, szinte egész délelőtt. Tudjuk kívülről a sorrendet, a repertoárt.

Egyetlen, sokak által ismert és kedvelt gitáros fiatalember van, akinek a muzsikája művészetnek nevezhető, a többi még csak a zenére se hasonlít. Tavaly nyáron egy bendzsóstól kérdeztem meg, hogy van-e engedélye – a válasz az volt, hogy ha nem állok odébb, feljelent zaklatásért. Volt olyan dobos is, aki éjjel 11-kor kezdett játszani. Most hétvégén az Irgalmasok utcájában egy eddig számomra ismeretlen fiatalember zenélgetett a kórház tövében – tőle is kérdeztem, van-e engedélye, és tudja-e, hogy tiltott helyen muzsikál. Kiderült: Kaposvárról érkezett és fogalma sem volt arról, hogy a pécsi helyi rendeletben mi szerepel.

Összefoglalva: mi, belvárosban élők szenvedünk ezektől a magukat zenésznek kikiáltó, ám valójában csak a pénzszerzés reményében muzsikálgató emberektől. Megoldásként javasolnám az engedélyt kiadóknak, hogy előtte hallgassák meg a produkciót, és szakértők bevonásával állapítsák meg, hogy az alkalmas-e utcazenének, valóban művészet-e, vagy sem. Talán meghatározott helyekre is szólhatna mindenkinek az engedélye: akkor nem mindenki egyetlen területre, a Széchenyi tér környékére tömörülne, hanem mondjuk a Sétatérre, a Kórház térre is kitelepülnének. És szigorúbb ellenőrzésre is szükség lenne, a helyi rendeletben foglaltak betartatása érdekében.

