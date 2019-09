Szükséges az új rendelő kialakítása – szögezi le olvasónk

A Postabontás rovatban megjelent írásban is olvasható, hogy Meszesen egy új orvosi rendelő létesítésére van kilátás.

Ami azt illeti, valóban nagy szükség lenne rá, mert a jelenlegi rendelők társasházak földszinti részein találhatók, jellemzően akadálymentesítés nélküli feljáróval.

Ha a hír igaz, akkor a létesítmény egy öreg meszesi ház átalakításával jönne létre. Lenne szerintem egy másik megfelelő helyszín – nem is értem, hogy miért nem jutott senkinek az eszébe. Úgy vélem, hogy a legjobb hely a Komját Aladár utcában lévő, üresen álló üzlethelyiség lenne, két rendelő önálló egységként történő kialakításával. Azért is lenne ideális ez a helyszín, mert közel vannak a buszmegállók, a parkolási lehetőség is adott.

Egyszóval minden szempontból tökéletes hely egy orvosi rendelő létrehozására. Egyetlen probléma, hogy a helyiség – úgy tudom – magántulajdonban van. Vagyis meg kellene vásárolni.

