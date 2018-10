Tankerteknek jobban örülne a környék lakossága – írja egy olvasónk

Levélírónk az iskolásokat tanítaná kertészkedésre.

A Névtelen utca és a környék lakói megdöbbenéssel tapasztalják, hogy a város azon az értékes, nem periférián lévő területen, ahol hajdanában öntözéses bolgárkertészek tevékenykedtek, funkcióváltást hajt végre – megkezdték a fák kivágását, minden lakossági egyeztetés nélkül. Az a gondolat senki fejében nem fordult meg, hogy a volt bányavasút és a Névtelen utca közötti, a város tulajdonában lévő felhagyott kiskerteket a közelben lévő négy iskola – két gimnázium és két általános iskola – rendelkezésére bocsássák, és a ma divatos „duális” képzés keretén belül a tanulókat megtanítsák kertészkedni?

Az itt kialakított tankertek kettős célt szolgálhatnának. Egyrészt megtermelhetnék az iskola konyhája részére a zöldségfélék egy részét, másrészt megtanulnák a gyerekek a kertészkedés alapismereteit, mint történt ez hajdanában a pécsszabolcsi iskolában. Akár versenyezhetnének is egymással, hogy kinek a kertje szebb.

A kutyafuttatót nem áthelyezni kellene, hanem a területét meg kellene növelni a volt bányavasút töltésének bedózerolásával, a Névtelen utca felé eső lejtő feltöltésével. (Ugyanezt lehetne folytatni dél felé is, a tankertek területének növelése céljából.) Erdőtelepítésre a városnak számtalan értéktelen, másra nem alkalmas területe van. Az indoklás szerint ez minőségi, példaértékű erdőtelepítés. Javaslom, akkor telepítsék be például a Lánc utcai rendelő előtti területet is. A kitűzött cél a klímaváltozásra történő felkészülés. Erre is van lehetőség más módon, például az utak, vízfolyások menti fásítással, a járdák és az úttest közötti területek növényesítésével, és a más országokban sikeresen alkalmazott megoldással, azaz a lapos tetejű társasházak födém részén kiskertek kialakításával.

Talán egy ilyen nagy volumenű munka megkezdése előtt lakossági fórumon a környéken élők véleményét is kikérhették volna.

Bevonva a területen lévő, környezetvédelemre létrejött társadalmi szerveket.

Az is felmerül az emberben a téma kapcsán kérdésként, hogy van-e a városnak több cikluson átnyúló környezetvédelmi stratégiája? Hisz napokig arról szóltak a hírek, hogy a porkoncentráció rendkívüli méreteket öltött Pécsett, amire az volt a megoldási javaslat, hogy ha nem szükséges kimozdulni, akkor inkább maradjunk otthon, zárt ablakok mellett a lakásainkban.

Név és cím a szerkesztőségben