Tanyán is megjelent a vandalizmus – méltatlankodik olvasónk

Oszlopostul döntötték ki az egyik nagykaput az utcára nemrég – húzza alá levélírónk.

Szép cikkeket olvasok rendszeresen azokról a településekről, ahol van helyben működő önkormányzat, polgármesteri hivatal. Érdemes azonban az olyan falvakat is megnézni, ahol nincs ilyen – mint például Tarcsapuszta. Mi Szentlőrinc városához tartozunk.

A helyi adót tekintve teljesen egyértelmű is a helyzet – befizetjük a pénzt, ám sajnos azt kell látnunk, hogy ebből mintha egyetlen fillért se forgatnának ide vissza. Legalábbis a közterületeink állapota erre enged következtetni.

Most már oda jutottunk, hogy a költségvetésből arra se futja, hogy kaszáljanak. Hatalmas a fű a járdák mentén több helyen is, az árokban embermagasságú a gaz. Arról nem beszélve, hogy a vandalizmus is megjelent – oszlopostul döntötték ki az egyik nagykaput az utcára nemrég. Hiába jelezzük a problémát, nem történik semmi. Biztos azt gondolják, hogy a tanyasi embernek így is jó. Elszomorító!Tarcsapuszta lakói