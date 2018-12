Tartozás nincs, de fenyegetnek – olvasónk felháborodott

Nagyon érdekelne a fogyasztóvédelmi hatóság véleménye a budapesti ügyvédi iroda által a Pécsi Vízmű nevében követelt tartozásokról szóló levelek ügyében – írja olvasónk.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Ahogy arról a bama.hu is beszámolt, sokan kaptak számlákat, egy olvasónk is erről írt nekünk:

Én is kaptam felszólítást – 2009-ben a levél állítása szerint volt 200 forint tartozásom, most 28 ezer forintot kellene befizetnem. Próbáltam telefonon elérni a küldeményen szereplő telefonszámot – senki nem volt kapcsolható. Egy ismerősöm azt mondta, pár órával korábban neki sikerült valakivel beszélnie a megadott számon – azt tanácsolták neki, fizesse be a pénzt, különben a vízszolgáltatást otthonában kikapcsolják.

Ezen a ponton elgondolkodtam és magamtól jutottam arra a következtetésre, hogy itt biztos, hogy valami nincs rendjén. Megkérdeztem az ügyvédem, aki szintén azt mondta, hogy ha volt is valaha ilyen tartozásom, akkor az már elévült, azt tanácsolta ne foglalkozzak a levéllel. Mégse hagy nyugodni az ügy. Mert ezek szerint, ha valaki gondol egyet, szétküld néhány száz ilyen felszólító levelet, és akiket esetleg sikerül ezzel megfélemlíteni, vagy azokat, akik nem is nézik mit fizetnek, csak rendezik a csekkeket, egyszerűen átvernek? Gondoljunk csak bele: ha csak tíz ember befizeti a 30 ezer forint körüli összegeket, máris 300 ezer forint üti a levelet feladó ügyvédi iroda markát. Ügyes!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Őszintén remélem, hogy lesz az ügynek folytatása, azaz a hatóságok kivizsgálják az esetet!

Név és cím a szerkesztőségben

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS