Tehermentesíteni lehetne a várost – véli olvasónk

Hatalmas a forgalom reggelente és délutánonként, a munkaidő lejártát követően a kertváros felé – a felüljárókon legalább félórányi áthaladási idővel kell számolni – kezdi levelét olvasónk.

Én magam Gyódról járok Pécsre dolgozni, majd délutánonként haza, ugyanakkor sokan vannak, akik például Pellérdről, Görcsönyből, Sellyéről járnak be a megyeszékhelyre. Nekünk nagyon nagy segítséget jelentene, ha az Expo Centernél lévő utat meghosszabbítanák az elkerülő út irányába. Így ugyanis hazafelé menet nem kellene egészen a Nagy Imre úti kereszteződésig araszolnunk a kocsisorral, hanem ezen az úton lecsaphatnánk.

A kertvárosiaknak is segítséget jelentene ez az út, hisz tehermentesülne egy kicsit a városrész, azaz ők is gyorsabban hazajutnának. Nem beszélve a környezetvédelmi szempontokról, hiszen ha kevesebb autó haladna át a fél kertvároson, a légszennyezettség is kisebb lenne. Nem hiszem, hogy annak a pár száz méternyi szakasznak a kiépítése vállalhatatlan kiadást jelentene! Sokan örülnénk, ha a javaslatot megfontolnák!

Név és cím a szerkesztőségben