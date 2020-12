Több tízezer forintos kiadás lett a vízóra cseréjéből – panaszolja olvasónk

Eddig még sosem volt bajom a szolgáltatókkal, elégedett voltam velük, ezért is lepett meg az eset, ami a múlt héten történt velem – kezdi levélírónk.

Nem voltam otthon egész nap, hiszen dolgoztam, ezért volt furcsa, amikor valamikor délután a társasházunk közös képviselője telefonált, hogy történt-e valami a lakásunkban, esetleg cserélik-e a vízórát, mert az egész házban nincsen víz. Én természetesen nem tudtam megmondani neki, hogy nálunk történt-e valami, erre csak akkor jöttem rá, amikor nem is olyan sokkal később hazaértem – akkor derült ki, hogy tényleg a mi lakásunkban volt gond.

A történet aznap olyan dél körül kezdődött. Mint már mondtam, én nem voltam otthon, de az egyik hozzátartozóm igen. Ő nyitott ajtót a szakembereknek, akik csak váratlanul beállítottak azzal, hogy le kell cserélniük a vízmérőt. Azért volt furcsa, mert eddig mindig kaptunk értesítőt, ha ilyen munkáról volt szó, most viszont semmi sem érkezett. Persze, ez nem volt gond, arra gondoltam, hogy lehet, hogy csak elkeveredett a levél, szerencse, hogy volt otthon valaki, aki be tudta engedni őket.

A problémák ezután kezdődtek, mert ahogy az egyik szakember nekiállt a cserének, eltörte az egyik csövet. Felvették a jegyzőkönyvet, hívták a szolgáltatóval szerződésben álló vízvezeték-szerelőt, aki nem sokkal később ki is jött. A munkát azzal kezdte, hogy a fürdőben leverte a csempét, hogy ki tudja cserélni a vezetéket. Pontosabban nem is ezzel kezdte, hanem azzal, hogy a vízaknában elzárta a vizet – ezért nem folyt a csap senkinél a társasházban. (Ekkor szóltak a lakók a közös képviselőnek, hogy valami gond van, aki aztán végül nekem telefonált.) Miután tehát elzárta a vizet, bejött hozzánk, elvégezte a munkát, ez nekem harmincezer forintomba került. A csempe természetesen nem került vissza, azt is nekem kell majd beszerezni, aztán vissza kell hívni a szerelőt, hogy ragassza fel őket. Ez tehát nekem megint egy pár tízezer forintos tétel lesz.

Természetesen a szolgálató azt mondta, hogy majd kifizetik a költségeket, hiszen a kár nem a mi hibánkból keletkezett. Remélem, hogy így lesz, mert éppen karácsony előtt nem hiányzott ilyen felfordulás, és természetesen az ilyen nagy kiadás is érzékenyen érintett. Kérdés persze, hogy mikor fizetik vissza a pénzt? Az eset azért tovább bonyolódott, mert ahogy írtam, értesítés nélkül jöttek a szakemberek. Először azt gondoltam, mi kevertük el a levelet, de valószínűleg ez nem így volt, mert a közös képviselő sem tudott róla, hogy szükséges a vízmérő cseréje. Éppen ezért telefonált, hogy mi történt. Nekem azt mondta, hogy az ilyen munkákról őt is mindenképpen értesíteni kell. Az azért mégsem lehet, hogy mindketten elkevertük az értesítőt.

