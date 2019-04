Újra ellenőrizhetnék a kutyásokat! – írja olvasónk

Kertváros, ha jól tudom, nem kutyafuttató. Elsősorban emberek lakják – húzza alá levélírónk.

Ha jól emlékszem, nagyjából másfél évvel ezelőtt tartott egy átfogó ellenőrzést a pécsi közterület-felügyelet – az ebtartási előírások betartását vizsgálták célzottan, több napon keresztül. Szerintem itt lenne az ideje az akció megismétlésének. A hétvégén a napsütéses meleget kihasználva nagyon sok időt töltöttem a szabadban. A város különböző pontjain élő családtagokhoz gyalogosan mentünk a párommal.

Egészen megdöbbentő volt, hogy például Kertvárosban – ahová amúgy nem járunk napi rendszerességgel – milyen sok kutyát tartanak. Miután a panelházak között találkoztunk velük jellemzően, azt vélelmeztük, hogy ezek az ebek a panellakásokban is élnek. És bizony, voltak köztük egészen nagy termetű állatok is. Ami azonban – ha általánosságban nem is, de sok esetben – tapasztalható volt, az a póráz hiánya. Egyetlen kutyával se találkoztunk, amely galibát okozott volna, viszont a feleségem gyerekkora óta tart az ebektől, egy nagyon rossz élmény maradandó következményeként. És így a kellemesnek szánt séta kicsit feszültebbé vált a tervezettnél. Mert minden alkalommal, amikor láttuk, hogy az eben nincs póráz, a párom gyomra összerándult.

Kertváros, ha jól tudom, nem kutyafuttató. Elsősorban emberek lakják, akiknek megengedett a lakásukban az állattartás. Megfelelő körülmények között. És a gondoskodáshoz a sétáltatás is hozzátartozik. Miért olyan nehéz ezen alkalmakkor elővenni a pórázt? A kutyának attól nem lesz rosszabb. Viszont az emberek nyugodtabbak lennének.

