Ünneprontó is lehet a szomszéd – írja olvasónk

Több véleményt, hozzászólást is olvashattunk az utóbbi időben a DN Postabontás és SMS rovataiban arról, hogy a társasházakban bizony nem mindig könnyű a szomszédokkal való „együttélés”.

Kertvárosi panelházban lakóként sajnos magam is nap mint nap tapasztalom az azzal együtt járó kellemetlenségeket, hogy bizony vannak olyan lakók, akik egyáltalán nincsenek másokra tekintettel. Csakis a saját kényelmük, a saját igényeik a fontosak. Én például hosszú ideje nem tudom elérni, hogy hétvégente ne kopácsoljanak, ne fúrjanak, faragjanak. Azt is hiába kérem, hogy legalább ilyenkor, az adventi időszakban éljék egy kicsit csendesebben az életüket. Mert hétvégente, mikor itthon vannak a szomszédaim, reggeltől estig teljes hang­erővel hallgatják a tévét. Annyira hangos, hogy én abban a szobában, ami velük szomszédos, nem is tudok megmaradni. Gyakorlatilag élhetetlenné válik ezeken a napokon az otthonom. És hiába kérem őket, nem foglalkoznak a problémámmal. Jellemzően az ünnepeket is tönkreteszik a házban, hiszen szinte biztos, hogy valami miatt cirkuszolnak egymással. Mi, mellettük lakók pedig dermedten hallgatjuk a kiabálásukat. Két dolog, ami fontos még a téma kapcsán: menekülnék én innen, ebből a közegből, de nincs rá lehetőségem. A másik pedig, hogy azok a lakók, akik megkeserítik a többiek életét, fittyet hánynak a problémára. Semmi remény arra, hogy valaha is megváltozzanak. Az csak tetézi a bajt, amikor családos emberekről beszélünk, hiszen gyermekeiknek is ezt a példát mutatják. Szomorú, ha tényleg ez lenne a jövő!

