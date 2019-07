Vezetés közben telefonál a buszsofőr – panaszkodik olvasónk

Többször hallottam már az ismerőseimtől, hogy van egy buszsofőr, aki folyamatosan telefonál vezetés közben azon a járaton, amely a pécsi belváros felől Somogy felé tart.

Nemrégiben ezt saját szememmel is megtapasztaltam. A pécsi vásárcsarnoknál szálltam fel az egyik helyi járatra, a sofőr már akkor telefonált, és folytatta is egészen Pécs-Somogyig. Tudni kell, hogy ott van egy kanyar, ami nagyon keskeny, két autó is alig fér el egymás mellett. Amikor ehhez a részhez ért a busz, éppen egy kocsi jött szembe – szerencsére a sofőrje gyorsan reagált, ennek köszönhető csak, hogy nem lett baleset a találkozásból.

A türelmem eddig tartott, és ekkor mentem oda a buszvezetőhöz, hogy megkérjem, tegye le a telefont. Én udvarias voltam, ő viszont minősíthetetlen hangnemben szólt vissza, hogy nekem ehhez semmi közöm, én csak egy utas vagyok. Nagyon felháborodtam, az esetet jeleztem is a busztársaság felé, de nem vagyok megelégedve a következményekkel. Vezetés közben senkinek nem lenne szabad telefonálnia, mert az csak elvonja a figyelmet. Úgy vélem, ez a szabály a buszsofőrökre különösen igaz, hiszen jó pár ember utazik még velük, és a telefonálással az ő épségüket is kockáztatja. Ezért pos

A másik problémám pedig az volt, ahogy a sofőr velem bánt. Egy nyugdíjas hölgy vagyok, és valóban kedvesen kértem meg a vezetőt, hogy rakja le a telefont. Cserébe én is elvártam volna, hogy udvariasan szóljon vissza, főleg azok után, hogy majdnem összeütközött a két jármű. Kérdem én, ilyen esetekben mégis mit lehet tenni, kihez lehet fordulni? Úgy gondolom, egy ilyen esetet nem elég csak egy figyelmeztetéssel lezárni.

Név és cím a szerkesztőségben