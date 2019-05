Visszasírjuk a régi játszótereket – kesereg egy olvasónk

Szomorúan olvasom, hogy Komlón is elbontanak néhány régi játszóteret. Pedig talán egy kis festékkel, egyéb karbantartással újra használhatóvá lehetne tenni a játékokat.

Egyik szemem sírt, a másik nevetett, amikor megláttam Pécsett a Szondi sétányon, az EKF-projekt keretén belül épült játszótereket. (Jóllehet a kettő közül az egyik felnőtteknek épült, de azt is tinédzserek használják.) Nagyon sokan visszasírjuk a Szondi sétányra telepített, Szatyor Győző faszobrász által készített „Pöttyös” játszótereket, amelyekből egyet a város Fellbachban, Pécs testvérvárosában is felépített és az még ma is betölti azt a funkciót, amire szánták. Ezek a játszóterek be voltak kerítve, így a homokozók kutyaürülék-mentesek voltak.

Gyerekkorom emlékei közt felsejlik egy olyan játszótér, amely a ma gyerekeinek is minden igényét kielégítené. A pécsi, volt határőr laktanya többhektáros területén lévő, a katolikus egyház által működtetett, bekerített játszótéren minden volt: focipálya, fürdőmedence, kőből épült, egymással szemben elhelyezkedő kővárral, egymás húzogatására alkalmas kis kocsikkal, és még rengeteg egyéb játékkal. És ami a legfontosabb: a gyerekekre vigyázó, velük játszó, barna csuhás szerzetessel. A szülő, miközben ügyes-bajos dolgait intézte, nyugodt lehetett, ha a gyermeke a nap egy részét itt töltötte.

