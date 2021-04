Egy köszönöm azért most illett volna

Ezt ne hagyja ki! A magyarok többsége elítéli az oltásellenességet

Ha egy nagy cég Pécsre érkezik, annak mi nagyon tudunk örülni. Mondjuk azért, mert lesznek új munkahelyek. Meg azért is, mert jó dolog, ha biztató a jövőkép – egy cég érkezése ezt ígéri. Meg azért is örülünk, mert ezekben a szürke, összehúzós időkben minden jó hír duplán számít, kétszer annyi pozitívat hoz, mint ha nem lenne világjárvány, bezárkózás, állandó maszkviselés, félelem, idegeskedés.

És azért is örülünk, mert a tőke már csak olyan, hogy oda szeret menni, ahol már vannak kezdeményezések, ahol már elindult valami – kitaposni az utat senki sem szereti, ösvényt mélyíteni annál inkább. Igazából mindig csak egy kezdőlökés kell, s ha elindul az a vonat, és lendületet is kap, akkor arra előszeretettel ugranak fel egyre többen és többen. Most itt elindul egy vonat – ugyan még csak 170 ember foglalkoztatásával, de ha minden jól megy, akkor lesz itt bővülés, ha meg nagyon jól, akkor viszik a jó hírünket, s jöhetnek újabb befektetők, épülhetnek újabb gyárak, üzemek.

Ezért is lett volna jó, ha mondjuk a polgármester mond egy köszönömöt. Mert azt mindenki tudja, hogy ez a beruházás azért nagy mértékben a kormányzati segítségnek köszönhető. Segítség van ugyanis – és nem büntetés, bármennyire is szajkózzák ezt sokan. A kormány nem hagyta magára Pécset – s egy köszönöm most tényleg kijárt volna.

Na, mindegy, talán majd legközelebb. Mert lesz legközelebb, abban biztosak lehetünk.