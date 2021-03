Biztosan találnánk olyan pécsit, akinek nincsenek emlékei a POSZT-ról – de az is biztos, hogy sokáig kellene keresgélnünk ilyen embert. A színházi fesztivál hosszú évekig volt velünk, s még véletlenül sem észrevétlenül: nagyon is látványosan rúgta be a nyarat, akkor kezdődött a legszebb évszak, amikor egy csapásra tele lett a belváros a POSZT miatt.

És igen, volt a fesztivállal sok gond: leginkább az zavart mindenkit, hogy évről évre egyre nehezebb volt bejutni az előadásokra. Mintha Pécs csak díszletnek kellett volna – javarészt szakmabeliek, színészek, rendezők, színházi emberek ültek a székeken, a páholyokban. Vadászni kellett a jegyekre, kuncsorogni, protekciózni, esetenként hajnalban letáborozni a jegypénztár elé. S ez volt jó. De kárpótolt valamelyest a fentiekben említett pezsgés, a rengeteg kísérőprogram, a régen látott ismerősök felbukkanása.

A POSZT búcsúja nem lett könnyed

Aztán most ennek is vége. Elköszönünk egymástól. Szép volt, jó volt, köszönöm, ennyi. A városvezetés persze még ígérget (érdekes, hogy nem dobták be ismét azt, hogy értenek a színházhoz, hiszen a pécsi színigazgató-választáskor egyszer már ennek hangot adtak) de nincsenek illúzióink, a POSZT befejezte. A búcsú nem lett elegáns, de legalább így könnyebb az elköszönés: gyaníthatóan káoszt hozott volna a folytatás, mutogatással, vádaskodással. Úgyhogy jobb, ha az emlékeinkre hagyatkozunk. Azok legalább megmaradnak.