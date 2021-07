Nem biztos, hogy lezárult a kozármislenyi polgármester tyúkpere, de aligha dönthet másképpen a másodfokon eljáró bíróság is – már ha lesz ilyen –, ha objektíven értékel. Már a bírósági eljárás is abszurd volt, hiszen egy vélemény miatt perelt Biró Károly, majd annak ellenére nem engedte kiírni a saját nevét a bírósági tudósítás során, hogy mindenki tudta, kicsoda is ő valójában. Egész kis csapatot vonultatott fel maga mellett: a saját politikai szövetségeseit, a helyi képviselőket idéztette be (igaz, kizárólag a vele szimpatizálókat), akiknek a közért dolgozva nyilván jobb dolguk sem volt, mintsem tanúskodni a polgármester uruk mellett.

Az országban több mint háromezer település van, ugyanennyi polgármesterrel és sokkal, de sokkal több képviselővel. Vajon a helyi lakosok közül hányan mondják azt odahaza, a baráti társaságban, a helyi bisztróban: a polgármester, vagy a képviselő hazudik, s mennyien írják ki ezt ki a közösségi oldalra naponta? Nyilván megszámlálhatatlanul sokan naponta.

Hova vezetne az a gyakorlat, ha az éles kritikáért mindig minden képviselő, polgármester perelne bárkit és bármikor? Pedig a mislenyi és a pécsi polgármester most egy-egy helyi civillel szemben éppen ezt teszi – tortúrának, bírósági vallomásoknak, lejáratásnak is kitéve őket. Pedig csak véleményt mondtak, persze olyasmit, amit a papíron „független” politikusok nem bírtak elviselni, ezért a bíróságra szaladtak.