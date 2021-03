Átlátható, szakértői városvezetés – ez volt az a mítosz, amelyre a pécsiek voksoltak másfél éve, miközben az eléjük tett szavazólapon rejtve maradtak a pártnevek: az, hogy MSZP-s, DK-s, jobbikos vagy éppen momentumos frakciók politikusaira voksolnak valójában, nem pedig egy egyesület civiljeire. A baloldal tehát így nyert, bár a mítosz látszatát próbálta fenntartani, mégiscsak valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy lett egy MSZP-s alpolgármester, a másik meg belépett a DK-ba, de jöttek közben a baloldalhoz kapcsolódó, kötődő személyek a városi cégekhez, intézményekhez.

Aztán mostanában mégiscsak arról érkeznek az olvasóink jelzései a város különböző pontjairól, hogy itt vagy ott lerakott – akár illegális – hulladékot nem viszik el, van, amikor a Havihegyen kisebb gyűjtőpont alakul ki a szemétből, de a hírhedt Lánc utcai tömb helyzetében sem érzékelnek pozitív változást.

Ezzel vajon elérkezett hozzánk a szakértői mítosz alkonya?

Nem érzik, hogy gazdája, vagyis szakértő üzemeltetője lenne a városnak, inkább azt, hogy pozíciókkal, egymással vannak elfoglalva odafönt a Városházán. Ilyen a kulturális bizottság elnökének esete is, aki ütközőpont lett a DK és az MSZP közötti konfliktusban. Kapott is egy eljárást a nyakába, de nyilván nem csak úgy véletlenül belepottyant az ügybe, és az átláthatóságról „beszélő” balliberális koalíció tagjaként valahogy „elfelejtette” a bevallásában jelezni, hogy maga is önkormányzati cégnél dolgozik – persze biztos ez is csak egy mítosz, mint más is mostanában Pécsen.