Azért ha egészen őszinték akarunk lenni, a pogányi reptér jelenlegi formájában simán beférne egy Monty Python-jelenetbe – merthogy ugye van ott nekünk, a puszta közepén szinten minden, ami kell egy menő repülőtérnek, váróterem, kifutó, radarok, és így tovább, csak hát éppen utasok nincsenek. Merthogy a legelemibb matematika ezúttal kifogott a tervezőkön, s nem sikerült olyan hosszúra építeni a kifutót, hogy azon biztonságosan le- és felszállhassanak a gépek.

És emiatt olyan nagyon nyomorúságos volt az egész. Benne volt minden, ami miatt, ha közelmúltat idézünk, összeszorított szájjal rázzuk a fejünket. Hogy még ezt is sikerült elrontani. (De „legalább” valakik biztosan jól jártak…) Hogy felkerülhettünk volna a repülési térképre, ehelyett közröhej trágyai lettünk. Hogy felpöröghetett volna a turizmus ezerrel, ám továbbra is csak a kitartóan buszozó külföldiek vállalnak be minket.

Ezért hát amikor van egy kis esély arra, hogy megváltozik a helyzet, mi mindig lelkesek vagyunk. És aztán szinte mindig csalatkozunk. Most viszont ott egy valódi reménysugár: az állami szerepvállalás. Láttunk már ilyet mifelénk, s ezekből mi jól szoktunk kijönni. Úgyhogy most is bizakodunk – és arra gondolunk, hogy talán hamarosan tényleg az lesz a pogányi reptér, aminek lennie kellene: Pécs, Baranya, Dél-Dunántúl közlekedési központja, s egyben gazdaságának előrelendítője.