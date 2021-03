Bűz vagy friss levegő marad Pécsen?

Az önkormányzati választás éjszakáján egy, a baloldalnak drukkoló, jelentőségéhez mérten alig ismert „egyén” e-mailjéről kritikán aluli, alpári üzenet érkezett azokhoz az újságírókhoz, akiket az illető nem szívlelt. A nyomdafestéket nem tűrő kijelentések mögött gyűlölet virágai bűzölögtek. Aztán két hét múlva a balliberális pécsi polgármester a város „alapos szellőztetéséről” beszélt az alakuló közgyűlésén.

Alig telt el másfél év és most ott tart a városvezetés, hogy kitermelt egy saját belső ellenzéket, miközben kreálja a külső ellenségképet is, hergeli a városlakókat – valójában választókat látva csak – azzal, hogy lekapcsolhatják a villanyt, a karácsonyi díszkivilágítást, embereket küldhetnek el, megszüntethetik a szúnyogirtást és így tovább – ha a kormány nem fizet. De a hárommillióért bérelt szolgálati autó az marad és a tanácsnokok, biztosok, a megemelt képviselői és cégvezetői fizetések mind-mind rendben vannak. Csak a hétköznapi polgár érezze magát fenyegetve, érezze rosszul magát attól, hogy őt is behúzzák a hatalmi harcaikba.

Évekkel ezelőtt Esztergomban hasonló játszódott le, de ott valóság is lett abból, amivel most Pécsen riogatnak. Ezért nyitott a kérdés, hogy a pécsi polgármester által emlegetett szellőztetéssel végül a penetráns bűzt, vagy éppen a friss levegőt engedtük-e be? Mindenesetre az esztergomi polgármesternek egy ciklus után „kiszellőztettek” a választók.