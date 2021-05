Azt a részt most át is ugornánk, hogy az érettségi a belépő a nagybetűs életbe, vagy hogy, aki ezen túl van, azt már tanulás szempontjából semmilyen meglepetés nem éri. Ezeket ugyanis minden egyes évben leírhattuk volna. (Sőt, talán le is írtuk.) Amikor eljön a május, akkor menetrendszerűen eljön az érettségi is, és eljönnek a nagy mondatok, a komolykodó megfejtések, a megszívlelendő vagy azonnal elfelejtendő jó tanácsok. A közös ezekben tényleg az, hogy öt évvel, tíz évvel, harminc évvel korábban ugyanúgy működtek volna. (Sőt, talán működtek is.). Mert minden ugyanolyan volt.

De most más világ van. Oké, már tavaly is más volt, de az akkor érettségizők azért még az utolsó évük nagy részét az iskolapadokban töltötték, még ott készültek erre a vizsgára. A mostaniak viszont alig több mint két hónapot voltak a hagyományos iskolai keretek között – novemberben hazacsapták őket, s legközelebb most, májusban találkoztak személyesen egymással és tanáraikkal.

A diákok nem várt kihívásokkal szembesültek

Azaz otthon, magukban készültek. Jó, jó, volt online oktatás, lehetett tételeket cserélgetni egymással e-mailben, sőt, akár kisebb munkacsoportok is alakulhattak a felkészülés jegyében a Facebookon. De azért ez nem ugyanolyan. Nagyon nem.

Úgyhogy mindenek előtt, mindenek felett gratuláljunk már most az érettségizőknek. Az, hogy ott voltak, hogy megírták, már önmagában egy győzelem. Ők most vizsgáznak – de valójában már mindenre felkészültek.