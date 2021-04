Mellár Tamás beoltatta magát. Szputnyikkal. Nemrég kapta meg a második adagot. Örömteli hír, és annak is örülünk, hogy jól van! Kár, hogy a Mindenki Pécsért elnöke a többi baloldali politikushoz hasonlóan kétértelműen nyilatkozik a vakcinákat illetően, és amikor emiatt pontosítást kérünk, „csalódottan” válaszolja: azt hitte, érthetően fogalmazott. Hát nem, ha egy politikus két állítása között az újságíró ellentmondást vél felfedezni, visszakérdez. Nincs ebben semmi meglepő.

Valószínűleg Mellár is tudja, ellentmondásba keveredett, valamint azt is, hogy megint nem sikerült tiszta vizet önteni a pohárba a vakcinák kérdésében. Hiszen az egész baloldali szövetségben megfigyelhető most ez a kommunikációs maszatolás. Az természetesen óriási lépés, hogy Pécs országgyűlési képviselője elárulta, a baloldal által korábban sokat szapult orosz vakcinát kapta meg. Mégis hiányérzetünk van, hiszen azt is elmondta, újra aláírná a kínai vakcinával való oltást megakadályozni kívánó határozati javaslatot.

Vissza is kérdeztünk, nehogy félreértés legyen, de csak nagyobb kétségeket hagyott válaszában. Világos, hogy a baloldali szivárványkoalíció politikusai ma országosan Szputnyik-Sinopharm-igen-nemet játszanak, csak hogy maradjon a bábeli zűrzavar, és ne kelljen elismerniük tévedéseiket. Kérdés, Mellár Tamás autonóm értelmiségi imidzsébe belefér-e, hogy ugyanilyen hideg politikai logika szerint kommunikáljon.