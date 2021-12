A Kisfaludy-program lehetővé tette, hogy a magánszálláshelyek is megújuljanak, ez pedig azt eredményezte, hogy a falusi turizmus is megélénkült, a fent említett Orfű és Magyarhertelend mellett Hosszúhetény is egyre nagyobb vonzerővel bír. A község egyébként a megugrott turistaszám miatt a fejlesztéseit egy alaposan kidolgozott, komplex turisztikai koncepció alapján tervezi megvalósítani. A vendégek számára egy egyre népszerűbb mobilapplikációt is kifejlesztettek, amely „Délen minden jobb” néven elérhető és ingyenesen letölthető.