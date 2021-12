Varga Balázs alpolgármester szerint olyan gépeket tudtak most beszerezni, amelyeknek az is az előnye, hogy bármelyik közmunkás tudja használni. A jövőben pedig a tervek szerint tovább kívánják bővíteni az eszközparkot, s a most beszerzett kistraktorhoz hóekét és útsöprűt vásárolnának.