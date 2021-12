Nem érdemes várni, mert csak drágább lesz az ingatlan, és csökkenhet a piacképes ingatlanok száma, írtuk tavaly decemberben a potenciális vásárlóknak az Ingatlanbazár tapasztalatai alapján. Az év végére kiderült, hogy a jóslat nem volt merész, ma is a legtöbb elemző az ingatlanárak további emelkedését várja, főleg az új építésű és a befektetési ingatlanok árának trendje alapján.



Ezt erősíti a Duna House legutóbbi becslése, amely szerint az ingatlankereslet stabil szinten van, de ezen belül az árkategóriák szerinti kereslet elmozdult a drágább, befektetési célú ingatlanok felé. A legnagyobb magyar ingatlanos franchise szerint a fővárosban a 25 millió forint alatti ingatlanok aránya 13 százalékkal csökkent, a vevők pedig átlagosan 47 milliót költöttek egy-egy vásárlás alkalmával, míg vidéken az év végén 44 millió forintot. A magas átlagárak is mutatják, hogy az infláció és az egyetemek jelenléti oktatása visszahozta a piacra a befektetési ingatlanok vásárlóit, akik a tavaszi Covid-hullám idején mintha elbizonytalanodtak volna az emelkedő árak láttán.



Minden drágább lett?



A befektetési ingatlanok piaci kereslete okozza azt, hogy az első otthont vagy nagyobb hajlékot kereső vásárlók számára úgy tűnik, mintha nagyságrendekkel drágábbá vált volna minden ingatlan. Pedig a megfizethető kategória szűkülésének oka van. Az Ingatlanbazár szerint az árbizonytalanság miatt a piacképes használt ingatlanokból azért van kevesebb, mert a tulajdonosok kivárnak az eladással. A vidéki csok és a többi kedvezményes hitel erre csak ráerősít, így nemcsak a vidéki – főleg kelet-magyarországi – városok, hanem azok ingázással elérhető közelségű települései is az átlagosnál jobban drágultak.



Nem befektető vagyok



Mit tehet a családnak ingatlant vásárló a befektetési ingatlanok erdejében? Az Ingatlanbazár szerint már a keresés legelső lépésében meg kell határoznia, hogy a hitellehetőségekkel együtt meddig ér a takarója, azaz mi az a maximális ár, amit még meg tud fizetni. A keresésnél érdemes tíz százalékkal fölé is tervezni, mert előfordulhat, hogy szándékosan felülárazott vagy alkut engedő ingatlannal találkozunk. Ezzel kizárhatjuk a befektetőknek kínált drága hirdetéseket. A legtöbb keresés az ár mellett alapterület- és szobaszám-paramétereket is tartalmaz, ez a családi házaknál szinte kötelező is.



Keressünk a szövegből!



A keresés másik nagyon hasznos eszköze, amelyet a „vájt fülű” Ingatlanbazár-felhasználók jól ismernek, a részletes keresőben található szöveges szabad szavas keresés. Ennek a nagy előnye, hogy nemcsak a keresési paraméterek között tudunk szűrni vele, hanem a hirdetés szövegében is. Így kereshetünk leírás alapján, vagyis olyan hirdetéseket, ahol az ingatlannak például tágas terasza vagy keleti fekvése van – gyakorlatilag bármit, amit a hirdetés feladója beleír a szövegbe. A szöveges keresés település és ár szerinti kereséssel kiegészítve általában kiadja a speciális igényeknek megfelelő ingatlanokat, érdemes használni.



Okosan találni



Az Ingatlanbazár azt is tanácsolja, hogy a családi célú ingatlanok keresési paramétereiről küldjünk magunknak ingyenes hirdetésfigyelőt, vagyis egy értesítő e-mailt, amelyet reggelente kapunk, ha a keresésünkre új találat van. Így csak egyszer kell elvégezni a kötelező kört, és a keresés sokkal kevésbé hektikus és fárasztó. A településük környékén kereső látogatók leghasznosabb eszköze a kistérségi találati lista, amely összevonva tartalmazza az adott kistérségben a központ és az összes többi település releváns hirdetéseit is. Annak, aki vidéki csokot szeretne igénybe venni, ez a keresési típus hosszú órákat tud megtakarítani.

