Füstbe ment a karácsonyi ajándék



Tavaly januárban 900 ezer forint értékű fogyasztási dohány szabálytalan értékesítését hiúsították meg Pécsett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal baranyai munkatársai egy áruház parkolójában. A pénzügyőrök egy pécsi áruház parkolójában dohányt árusító férfit és autóját ellenőrizték, és a jármű átvizsgálásakor a NAV munkatársai 40, fél kilogrammos kiszerelésű adózatlan füstölnivalót találtak, amiről a tulajdonos az állította, hogy egy részét karácsonyi ajándéknak szánta, a másik részét pedig saját magának tartotta meg. A pénzügyőrök a 20 kilogramm, 900 ezer forint értékű dohányt lefoglalták, és büntető feljelentést tettek.



Silány hamis maszkokat foglaltak le



Márciusban márkásnak látszó hamis maszkokat foglaltak le a NAV baranyai munkatársai egy pécsi áruházban. A pénzügyőrök Pécsett, egy ruházati termékeket is árusító üzletben több mint 500, különféle márkájú textilmaszkot találtak a pult alatt. A különböző (Honda, BMW, Mercedes, Audi, Harley-Davidson, Hugo Boss, Puma, Vans, Adidas, Real Madrid, F. C. Barcelona, Juventus, FC Bayern München) védjeggyel ellátott termékekről kiderült, hogy silány minőségű hamisítványok, amelyek az egészségre is károsak lehetnek. A pénzügyőrök a félmillió forint értékű hamis árut lefoglalták, és szabálysértési eljárást indítottak.



Keresőkutyák is segítik a munkát



Augusztusban keresőmunkára kiképezhető kutyákat vásárolt a NAV. Ivartól és fajtától függetlenül bekerülhetett a kiképzési programba a négylábú, ha megfelelt a kiírás feltételeinek. A kiképzők 10 és 36 hónap közötti életkorú, kifogástalan egészségi állapotú, oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező, transzponderszámmal vagy chippel ellátott, nem ivartalanított kutyákat vártak.



Pult alól árulták a hamisítványokat



Novemberben több mint hárommillió forintot érő hamis ruházati terméket foglaltak le egy pécsi áruházban a NAV munkatársai. A pénzügyőrök egy áruházban tartottak ellenőrzést, ahol az egyik üzletben a pult alatt hamis márkajelzésű (Gant, Ralph Laurent, Moncler, Karl Lagerfeld, Lacoste, Gucci, Prada stb.) ruhákat és kiegészítőket találtak. A nadrágok, pulóverek, mellények, ingek, pólók, sapkák, alsóneműk, zoknik, nadrágszíjak, sálak, és pénztárcák közismert márkák gyenge minőségű utánzatai voltak. A több mint hárommillió forintot érő hamis árut a NAV munkatársai lefoglalták, és szellemi tulajdonjog megsértése miatt eljárást indítottak.



Év végén beindultak az adathalászok is



Ugyancsak tavaly novemberben történt, hogy az szja-visszatérítés kapcsán beindultak az adathalászok. Ennek kapcsán fontos tudni, hogy sem e-mailben, sem telefonon, sem sms-ben nem kér adatokat a NAV adó-visszatérítés céljából. A hivatal kizárólag csak hivatalos csatornákon, Ügyfélkapun, vagy postai úton kommunikál az adózókkal. Soha nem kér bankszámlára vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot az ügyfelektől.



Decemberben értesítést küldött a NAV a gépjárműadó-tartozásról. Az értesítőt december elején azok kapták, akiknek 2021. november 23-án legalább ezer forint gépjárműadó-tartozásuk, hátralékuk volt.