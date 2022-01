– Édesanyámtól tanultam a hagyományos savanyú káposzta készítésének fortéját. Akkor nem gondoltam volna, hogy ez kenyeret ad nekem, meg a gyermekeimnek is – mondta Marika néni, aki Szalántáról jár be Pécsre már 1982-től. – A receptet, a technológiát átadtam a gyermekeimnek, most ők viszik tovább a vállalkozást, én csak néha besegítek.

Mint megtudtuk, a jó savanyú káposzta elkészítésnek négy fontos kritériuma van: a minőségi alapanyag, a fűszerezés, a türelem és a tisztán tartás. Fontos, hogy a káposztát megbízható helyen vásároljuk. Otthon legyaluljuk, fűszerezzük (paprika, babérlevél, birsalma, bors, só), megtapossuk és érleljük. A tisztán tartással kapcsolatban Marika néni elmondta, hogy náluk kádban történik a taposás, fehér, egészségügyi gumicsizmában.

– A savanyú káposztának legyen káposztaillata, ne legyen büdös. Én savanyúan szeretem, de vannak, akik átmossák – magyarázta az őstermelő.

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (forint/kilogramm vagy darab, doboz, csokor)