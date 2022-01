A Magyarországon szolgálatot teljesítő latin-amerikai országok nagykövetei részvételével – Chile, Kolumbia, Mexikó, és Peru – tartottak workshopot Bencsik Dávid, az Agrárminisztérium nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára kezdeményezésére a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében.

Bencsik Dávid úgy véli, hogy az ebből fakadó eredmények, tapasztalatcserék segíthetik az agráriumot, és azon belül a borászati szektort, hogy napjaink kihívásaival – például a klímaváltozás negatív hatásaival – szemben sikeresen ellen tudjon állni. Hiszen a bor a mezőgazdasági termékek gyémántja, amely a magyar kultúrától és hazánk arculatától elválaszthatatlan.

A rendezvényen a témákat tekintve terítékre került a hazai és amerikai szőlő- és bortermelés, a kutatási területek, valamint a génbanki fejlesztések is. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének génbankja 1800 fajtát őriz, ezzel nemzetközileg is jelentős intézetté vált.

– A nagykövetek és helyettes államtitkárok segítségét kértük, hogy induljon még egy hasonlóan ívelő együttműködés – kezdte nyilatkozatát Madaras Zoltán, a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnöke. – Szeretnénk elindítani egy aktív kooperációt, illetve génbanki tételeket is szeretnénk cserélni, hiszen az lenne a célunk, hogy azokat a fajtákat is őrizhessük itt Magyarországon. Minden kutatónak az a jó, ha minél szélesebb kínálatból tud válogatni, ezért is fontos az a fejlesztés, amelyet tavaly év végén indítottunk el. Ez alapján minden egyes szőlőfajta adatait, kísérleteit, biológia, szőlészeti, borászati eredményeit – ez 70 évre visszamenőleg megvan – elkezdtük digitális formában feltölteni. Először magyar nyelven, majd angolul is.

Bencsik Dávid úgy fogalmazott, hogy lehetőségük van fejleszteni a magyar tudást a dél-amerikai partnereknek, amellyel ők is képesek lesznek megtalálni azokat a rezisztens fajtákat, amelyek a változó klimatikus körülmények között a saját országaikban is sikeresen termeszthetőek.

Az eseményen a hagyományos vincevessző vágás, és az ehhez kapcsolódó egyházi szertartás sem maradhatott el. A közelgő Vince nap apropóján Cziglányi Zsolt atya egy rövid imádság után megáldotta a szőlővesszőket. A tőkékre pedig a régi szokást felevenítve hurkákat és kolbászokat helyeztek el a bőséges termés reményében. A mostani enyhe időjárás azonban nem feltétlen jó előjel, hiszen a vélekedések szerint, ha ezen a napon csapadékos az idő, akkor sok bor lesz, viszont ha száraz, akkor a pince üres marad.