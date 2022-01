Piaci körkép 1 órája

Több pult üres maradt a vásárcsarnokban

Tavaly ilyenkor a tojás ára azért borzolta kedélyeket, mert sokan féltek attól, hogy húsvétra jelentősen emelkedhet. Most a tavalyi áron kínálják, de több gyümölcs-zöldség is a régi áron szerezhető be a vásárcsarnokban.

A működő standok kínálatának gazdagságával nincs gond a vásárcsarnokban, a piacokon

A szokásosnál kevesebb eladó volt az év első hetében a pécsi vásárcsarnokban. Sokan most vették ki a szabadságukat, illetve volt olyan, aki végleg elbúcsúzott a piactól. Az egyik üzleten egy rövid üzenet volt látható: „Ez az üzlet bezárt, üdvözlettel, Tünde”. Tavaly karácsony előtt még nagy sor állt a bolt előtt – nem meglepő, mert sokan ebben az édességboltban vették meg a szaloncukrokat, kisebb édességeket az ünnepekre. Az egyik pékség eladója elmondta: lesznek olyan termelők, eladók, akik már nem jönnek vissza a szabadság után, ők is elbúcsúznak a csarnoktól. Az ok elmondása szerint a magas helypénz, illetve a forgalom visszaesésében keresendő.

A piacon becslésünk szerint közel az eladóhelyek háromnegyede volt nyitva péntek délelőtt, ahol főleg a szezonális gyümölcsök voltak a pultokon. Mandarin, narancs, banán, ananász, de láttunk még gesztenyét, ami külföldről, Olaszországból érkezett a pécsi piacra.

A gyümölcs és a zöldségek árairól megkérdeztük a vásárcsarnok külső részén árusító egyik eladót. Mint mondta, a többségénél a tavalyi árak vannak, de némelyiknél kénytelenek voltak emelni, ami becslése szerint náluk 5–10 százalék lehet.

Egy éve még év elején a tojás áráról mondták, hogy akár 20–30 százalékkal emelkedhet. A tojást húsvétkor a pécsi vásárcsarnokban 30–50 forint között kínálták, ami 2022. január 7-én hasonló árban van, vagyis se nem drágult, se nem lett olcsóbb. Mint az egyik hölgy eladó sommásan megállapította tegnap: hasonló áron tojnak a baranyai tyúkok, mint tavaly.

Számos pulton nagy betűvel volt kiírva: akció. Több gyümölcsöt, például a mandarint, narancsot, illetve a karfiolt, káposztát kínálták így olcsóbban. A rutinos piacozók már tudják, nemcsak a pulton elhelyezett áruk között kell keresgélni, hanem a pult előtt is, mivel vannak olyan termékek, hibásak, túlérettek, vagy kisebbek a többinél, ami egy-két százassal olcsóbb a szokásosnál. Például volt olyan alma, aminek 100–160 forint volt a kilós ára, de a túlérett banánt 350-ért, a csúnyácska répákat 160-ért adták.

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (Ft/kg vagy darab, doboz, csokor)

Zöldségek burgonya 250/kg cékla 299/kg erős paprika 890/kg fekete retek 299/kg fokhagyma 1690-1990/kg gránátalma 350-500/db karfiol 690-750/kg kápia 870/kg káposzta 250/kg kígyóuborka 750/kg koktélparadicsom 2490/kg jégcsapretek 299/kg paradicsom 660-890/kg paprika 890-1490/kg sárgarépa 290/kg sörretek 390/cs sütőtök 250-390/kg vöröshagyma 290/kg zeller 590/kg zöldséggyökér 790/kg Gyümölcsök alma 290-390/kg banán 499/kg citrom 90-1230/kg datolya szilva 790/kg eper 4900/kg gesztenye 2760/kg gyömbér 1990/kg kivi 1390/kg körte 890/kg lime 200/db mandarin 490/kg mangó 290/db narancs 499/kg ringó 1190/kg szőlő 890-1790/kg tojás 32-50/db

