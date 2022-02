A sportközpont egészének megújításával az a cél, hogy a lehető legtöbb sportág számára biztosított legyen az új komplexumban a felkészülési lehetőség. A fejlesztés során felújítanák a centerpályát, ami köré rekortán borítású új futókör épülne, az atlétika különböző ágai is megfelelő teret kapnának, illetve egy fedett labdarúgó-munkacsarnok építése is része a terveknek.

Az infrastruktúra teljes megújulása mellett a futófolyosó szomszédságában egy labdarúgópálya és az atlétikai dobószámokat kiszolgáló területek kapnának helyet. A sportcentrum körüli útburkolat felújítását is tervezik, parkolóhelyeket is kialakítanának a közművek korszerűsítésén kívül.



A beruházás része továbbá egy 80–100 férőhelyes sportszálló építése is, amely teljesen új alapokra helyezné a KBSK jövőbeni életét, működését, gazdálkodását, a létesítmény megteremtheti a sportturizmus alapjait Komlón. Összetartások, edzőtáborok tartása válna lehetővé a sportszállónak köszönhetően a városban.



A most elkészült tervek alapján az önkormányzat várhatóan márciusban indítja el a teljes projektre a feltételes közbeszerzési eljárást. A legkedvezőbb ajánlatot júniusban nyújtják be a szaktárcához, azt követően 90 nap áll a rendelkezésre, hogy a kivitelezés megindításhoz szükséges kormánydöntés megszülessen. Mindezek alapján legkorábban ősszel elindulhat a sporttelep teljes megújítása.



Új pálya épül hamarosan





Szabadtéri kézilabdapálya épül hamarosan Dávidföld és Kökönyös határában, a vásártér feletti területen. A Magyar Kézilabda Szövetség által támogatott fejlesztéshez az önkormányzatnak minimális, mintegy 200 ezer forintos önrésszel kellet hozzájárulnia. A pálya nem lesz elkerítve, így mindenki szabadon használhatja majd – átadására legkésőbb március végén sor kerül.