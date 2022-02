Kihívást jelentett a 2022-es év pénzügyi mérlegének készítése, miután a világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítésére hozott kormányzati gazdasági intézkedéseknek az önkormányzatot érintő szolgáltatások, egyéb tevékenységek díjai korlátozásával szemben a minimálbér és garantált bérminimum, valamint az energiahordozók vagy élelmiszerárak emelkedésének veszteségnövelő tényezőivel kellett számolni – foglalta össze a lehetőségeket Mohács idei költségvetésének tárgyalása alkalmával Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere a legutóbbi képviselő-testületi ülésen.



– Mindent összevetve a 12 milliárdot meghaladó városi költségvetésben kimutatott 208 milliós működési hiány kigazdálkodása a cél a vagyonunk felélése nélkül, sőt a fejlesztésre fordítható tőkénkből ötszáz milliót meghaladó önerős fejlesztés is tervezett - olvasható a Mohácsi Újság.hu hírportálon.



A város vezetése közbeszerzési, energetikai szakértőkkel együttműködve folyamatosan azon dolgozik, hogy minél kedvezőbb feltételekkel tudjon energiát beszerezni. Az előrelátó, jól időzített korábbi energiafelhasználás racionalizálását szolgáló beruházások is ezt segítik, mint az intézmények szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, melyekkel jelentős megtakarítást értek el.

Szociális kiadásként segélyezésre 52 milliós keretösszeg szerepel a költségvetésben, mint önkormányzati finanszírozás, valamint értékteremtő programokkal – járdaépítés, kertészeti teendők – a munkát keresők átmeneti foglalkoztatására a közfoglaltatási rendszert is fenntartja város. További 51 milliós kiadás tervezett az Egyesített Szociális Intézmény működési hiányának fedezeteként.





Ami a fejlesztéseket illeti: a korábbi évekhez hasonlóan folytatódnak az olyan nagyszabású beruházások, mint a bölcsőde, a közforgalmú kikötő, az ipari parki üzemcsarnok építése, a déli városrész rehabilitációja, vagy egyebek mellett a szociálisbérlakás-állomány bővítése.





Önerős beruházásként 200 milliós út- és járdafelújítás, 20 milliós intézményfelújítás mellett a fiatalok letelepedését segítve a Déli lakóparkban újabb 49 telekhez 210 milliós költséggel a közművek kiépítése ütemezett.





– Mohács a pénzügyi mérlege alapján képes a bevételeiből és a megtakarításaiból biztosítani a zavartalan működést – jelentette ki Pávkovics Gábor. A város 2022-es költségvetését a képviselő-testület minden tagja elfogadta.





Jelentős kiadások mennek bérekre

A kiadások sorában jelentős tétel – 23 százalék – a közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók bére. Az önkormányzat bérterhei idén egymilliárdot, az ehhez kapcsolódó járulékok 161 milliót tesznek ki. A központi bérrendezés ellenére a város feladatellátási területein maradt sok olyan foglalkoztatott, akiknek a juttatása jelentősen elmarad a piaci bérektől, melynek az enyhítésére 100 milliós keretösszeget költ idén az önkormányzat differenciált bérkompenzálás címen, továbbá a múlt évihez hasonlóan biztosított marad dolgozónként a 200 ezer forintos cafeteria is.