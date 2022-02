A Magyar Falu Program keretein belül 2019 óta összesen 607 pályázat nyert Nyugat-Baranyában, a megye 4. számú választókerületében. Ezáltal több mint 6,6 milliárd forint áramlott az ötezer fő alatti településekhez. A Falusi Civil Alapba 355 millió forint érkezett, a Falusi Útalap ezen felül további 4,1 milliárd forinttal bővült, ezek összege több mint 11 milliárd forint támogatást jelent.



– Ez nagyságrendileg akkora, mint amennyi uniós forrás hét év alatt egész Nyugat-Baranyába érkezett. Az elmúlt harminc évben nem volt még példa ilyen vidékfejlesztési programra, amely teljes egészében hazai forrásból részesíti kiemelkedő támogatásban az ötezer fő alatti településeket. Rendkívüli jelentőségűnek tartom a vidék megmaradása szempontjából a programot – fogalmazott Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője.



A Magyar Falu Program abban is kiemelkedő, hogy minden évben fórum keretein belül oszthatják meg a baranyai polgármesterek visszacsatolásaikat, így a valós szükségletekre adhat választ egy-egy fejlesztés.



Megtudtuk, milyen fejlesztésekre volt Nyugat-Baranyában a legnagyobb igény az eddigi években.



– Az egyik konzultáció során merült fel az igény az óvodai és bölcsődei játszóudvarok és közterületi játszóterek fejlesztésére. Azóta ez is bekerült a fejlesztési lehetőségek közé, az óvodai épületek felújítása mellé. Ugyanilyen helyi igény szülte a szolgálati lakást is – mondta Nagy Csaba.



Az elmúlt három évben 97 iskolai és óvodai fejlesztésre irányuló pályázat nyert Nyugat-Baranyában. Népszerű a tanya- és falugondnoki buszok beszerzése is, eddig 60 pályázat nyert e területen, s még közel százan jelezték további igényüket. A buszok iskolásokat, gyógyszereket szállítanak, bevásárolni viszik és egészségügyi szolgáltatáshoz juttatják a lakosságot.



Fontos pályázati elem a háziorvosi rendelők fejlesztése és felszerelése is, összesen 75 pályázat nyert a három évben. Óriási igény mutatkozott a faluházak felújítására és közösségi terek kialakítására, a közösségszervezésben résztvevők bértámogatására, e téren 112 pályázat nyert. Egyre népszerűbb a közterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzése is, itt 88 nyertes pályázat érkezett.



Mindemellett temetők infrastrukturális fejlesztésére is sor került Nyugat-Baranyában.