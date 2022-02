Nedev Miklós pécsi őstermelőt szólítottuk meg tegnap a piacon, aki megpróbált betekintést adni a zöldségek, gyümölcsök világába.



– Régóta árulok a vásárcsarnokban, mondhatnám egy őskövület vagyok – említette meg Nedev Miklós. – Bolgár származású édesapám 1928-ban érkezett Pécsre, én már itt születtem. Szüleim is a földből éltek meg, zöldség-, gyümölcstermesztéssel, -eladással foglalkoztak, én meg folytattam a vállalkozást.



Korábban nagyobb volt a forgalom a piacon, de nem panaszkodik, mert megvannak a törzsvásárlói, akik megbíznak az áruiban. Tudják, nincs permetezve, műtrágyázva, igazán bioterméket kapnak.



– Kicsit soványka, kicsit földes a paszternákom – mondta egy fiatal házaspárnak Nedev Miklós, míg beszélgettünk.



– Nem baj, mi így is szeretjük – tette hozzá a fiatal pár, majd továbbmentek.

Az árakkal kapcsolatban elmondta, drágultak a vetőmagok, van, ami duplájára emelkedett, a biotrágyák sem olcsók, de a fólia ára is nőt, és a víz, az életet adó víz sem olcsó, főleg, ha szárazság van.



– Egy pár éve a Pécsi Kosár Közösségnek is szállítok árut. Most már jóval nagyobb forgalmat bonyolítok le ott, mint itt a vásárcsarnokban – tette hozzá.



Zöldségek, gyümölcsök árai a baranyai piacokon (forint/kilogramm vagy darab, doboz, csokor)