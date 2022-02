Az Ingatlanbazár az ország négy pontján (Szeged, Debrecen, Győr és Pécs környékén) érdeklődött, mennyiért kapni most üres telket.

Az Ingatlanbazár által jelenleg kínált, nagyjából 280–300 pécsi és Pécs környéki telek 80 százaléka zártkerti besorolású, a kínálatnak csupán körülbelül 20 százaléka építési telek. Az országos ingatlanos oldalon megengedett a hirdetések duplikálása, ezért a valós telekszám jóval kisebb lehet, figyelmeztet Pretzl András, az iHome Ingatlan ügyvezetője.

– Pécsett eddig is kevés beépíthető telek volt, mostanra pedig végképp beszűkült a piac – számol be a folyamatokról az Ingatlanbazárnak Pretzl András. – Már 10–15 éve is a zártkertek belterületté minősítése zajlott a városban, például a legfrekventáltabb résznek számító Mecsek zártkerti besorolású szőlőskertjeit minősítették át belterületi építési telekké, de ma már erre sincs lehetőség. A baranyai megyeszékhely betelt, építési telekhez jutni már 5–10 éve is nehéz volt.

Egyre népszerűbb a szendvicspanelből készült ház

A szakember hozzátette: a jó elhelyezkedésű, viszonylag jó állapotú, eladó családi házra olyannyira óriási a kereslet, hogy ki sem jut az ingatlanos portálokra, azonnal lecsapnak rá a szemfüles vevők, a túlárazott, ’90-es években épített ház pedig nem cserél gazdát.

Mindebből az következik, hogy Pécsett is az agglomerációban nőtt meg a vásárlási kedv. A városhoz közeli települések zártkerti ingatlanjaira egyébként annak ellenére is nagy a kereslet, hogy a beépíthetőségük mindössze 3 százalékos, igaz, jóval nagyobb portákról van szó, mint a városban. A fiatalok szívesen vágnak bele a 60–70 négyzetméteres családi házak felépítésbe ott, ahol sokkal olcsóbban jutnak portához. A kínálati árakat megnézve a külterületeken vásárolt telkeket jellemzően 5–15 ezer forintos négyzetméteráron kínálják, míg egy jó adottságú belterületi, összközműves építési telek ára akár 60–80 ezer forintra is rúghat. Az építőanyagok drágák, a kivitelezés elhúzódhat, ezért egyre népszerűbb a könnyűszerkezetes, szendvicspanelből készült családi ház, amely 3–4 hónap alatt elkészíthető.