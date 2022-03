Célegyenesbe ért az ipari park kialakítását célzó projekt Harkányban, amelyre az önkormányzat a korábbi években nyert támogatást. A 456 millió forintos beruházásnak köszönhetően a fürdőváros északi határában, a volt gépállomás területén létesítenek ipari parkot.

A fejlesztés során belső úthálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer épül, közvilágítás létesül, és a bérbeadásra szánt telkekre bevezetik a közműveket. A területen egy új szociális és irodaépületet is építenek önkormányzati feladatellátás céljára.

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, így a város gazdasága kevésbé függ majd az idegenforgalomtól, és hogy ennek mennyire nagy a jelentősége, arra a pandémia időszaka is rávilágított. A fejlesztés új lehetőségeket kínál a könnyűipari, agráripari vállalkozások számára, miközben megoldódik egy kihasználatlan terület hasznosítása is.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő kiemelte: térségi és gazdaságpolitikai szempontból egyaránt felértékelődik az ipari parkok szerepe és jelentősége Nyugat-Baranyában. A beruházás célja a munkahelyek megőrzése és újak létrehozása, a fejlesztés révén pedig erősödhet Harkány gazdasági stabilitása.

Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető elmondta, a volt gépállomás területén 10 parcellát érint a fejlesztés. A kivitelezés jó ütemben halad, az irodaépület falai már állnak, ezen kívül a vízvezetékeket már lefektették, és a csatornázás is megtörtént.

A közművesítés még az erős és gyengeáram bevezetésével, és egy aszfaltos út kialakításával folytatódik. Őszre kell elkészülnie a kivitelezőnek, de ha az időjárás nem akadályozza jelentősen a munkálatokat, akkor nyár közepére, végére befejeződhetnek a területen a munkálatok. Dr. Markovics Boglárka, Harkány jegyzője hozzátette: még az önkormányzati fejlesztés megkezdése előtt egy acélszerkezeteket gyártó fémipari cég épített a területre csarnokot, illetve itt működik már egy napelempark is, de az infrastruktúra kiépítése nyilvánvalóan az ő érdekeiket is szolgálja majd. A város önkormányzata várhatóan nyáron hirdeti majd meg bérlésre a további területeket.

Villányban is pályáznak a telephelyek megépítésére

Villányban szintén ipari parkot szeretne létrehozni az önkormányzat. Korábban a vállalkozók ott alakították ki a telephelyüket a városban, ahol épp helyet találtak, így most egy komplett infrastruktúrával kiépített terület létrehozására pályáznak a TOP Plusz keretében. A Baranya Megyei Önkormányzattal megtörténtek az első egyeztetések, és ők az üzleti tervezést el is végzik a projekthez, így a TOP Pluszba már jóval előkészítettebb, kidolgozottabb beadványt tud benyújtani a villányi önkormányzat. A vállalkozók részéről komoly érdeklődés van az ipari terület iránt, amely a Virágos feletti területen (az M6-ost és a Villányt összekötő út közvetlen szomszédságában) helyezkedne el. Mayer István polgármester elmondta, még abban is gondolkodnak, hogy fenntarthatóbb, „zöld” működési környezetet teremtenek, termálkúttal, megújuló energiafelhasználással.