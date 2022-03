Busz Balázs, a község polgármestere elmondta, a Magyar Falu Program (MFP) pályázatán nyert 14,5 millió forint támogatást az önkormányzat gépbeszerzésre, melyből egy traktort, egy pótkocsit és egy hótoló lapot vásárolhattak.



– Nagy szükség volt rá, hiszen a mellékútjainkat nem tudtuk takarítani havazás esetén, csak külső segítséggel – mondta a polgármester. Külön megköszönte Har­gitai János országgyűlési képviselőnek a közbenjárást, hiszen a traktort önerőből nem tudta volna megvásárolni a település önkormányzata. A községvezető hozzátette, tavaly még a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére, közösségszervező bértámogatására, valamint a felelős állattartás elősegítésére is nyertek pályázati forrást.



2020-ban az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) épületének felújítására nyertek támogatást, mely némi plusz önkormányzati forrás segítségével korszerűsödhetett, valamint játszótér is épülhetett a MFP-os támogatásból. A református egyház is sikerrel pályázott, a református templomnál a kocsibeálló térkövezését, egy négy férőhelyes parkoló megépítését, új kerítést és a kapu felújítását végezhetik el.



Hargitai János országgyűlési képviselő az átadón elmondta, Magyarbóly mindig lehetőséget ad arra, hogy vidékfejlesztési kérdésekről beszéljen, mert amellett hogy ilyen eszközöket be tud szerezni, fejlődhet, a bevezető útjai is megújultak Villány, illetve Beremend felől. A kormány a vidékfejlesztési politikáját folytatni fogja, hiszen minden településen látható jele van a Magyar Falu Programnak, a körzetében nincs olyan település, amely ne nyert volna forrást fejlesztései megvalósítására.



Az országgyűlési képviselő arról is szólt, hogy a magyar gazdaság a pandémia után is 7,1 százalékkal tudott növekedni, és épphogy levegőt vehettünk, mire azt kell megélnünk, hogy Európában újra háború van, amely lefékezi majd a magyar és a világgazdaságot is, a Nyugat-Európában elszabaduló árak inflációs hatását pedig mi is érezni fogjuk.